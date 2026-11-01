オーストラリアでH5N1鳥インフルエンザが発生し、特に野生動物は深刻な事態となっている。世界の他の地域ではここ数年鳥インフルエンザに悩まされてきたが、オーストラリアでは2026年6月20日までは発生が見られなかった。

多くの野生の鳥類がこのウイルスにより死んでいるというニュースは政府を動かし、ワクチン接種キャンペーンが実施されることになった。その最優先対象となっているのが、ビクトリア州のセントキルダやフィリップ島のコガタペンギンコロニーだ。



ウェスタンシドニー大学の生物学・動物学・動物科学の准教授ジュリー・オールドはワクチン接種の方法についてThe Conversation誌の記事でこう説明した。

Capturing wildlife to vaccinate them is difficult, particularly because the bird flu vaccination requires they be caught twice, for two doses. However, little penguins are flightless, live in colonies and return at night to the same burrow, making them easier to capture and vaccinate.

野生動物を捕獲してワクチンを打つことはとても難しいです。特に鳥インフルエンザのワクチンは2回接種する必要があります。でもコガタペンギンは飛ぶことはなく、コロニーに棲み、夜は同じ巣穴に帰ってくる習性がありますから、捕まえて接種することは、他の野生動物に比べると容易だと言えます。

ビクトリア州ではたいていの住民がその知らせを好意的に受け止めた。しかし間もなくSNS上にはワクチン反対派が現れた。

マクナマラ区選出のジョン・バーンズ下院議員はセントギルダのペンギンについて取り上げ、インスタグラムにこのように投稿した。

私たちのコガタペンギンのコロニーに朗報です。 地域の多くの皆さんが鳥インフルエンザの発生と、防波堤のコガタペンギンへの影響を心配しています。 ニナ・テイラー議員とビクトリア州政府の協力を得て、セントキルダとフィリップ島の5000羽を超えるコガタペンギンへのワクチン接種を計画しました。世界のどの地域よりも大掛かりな野鳥へのワクチン接種と考えられます。すでに1回目の接種が始まっています。 今のところオーストラリアのコガタペンギンで鳥インフルエンザへの感染例はありません。この取り組みはその状態を維持するためのものです。 ペンギンたちがいるおかげでこの地域は特別な場所になっています。ここがペンギンたちと私たちの共通のふるさとであることは素晴らしいことです。

フェイスブックに転載されたこの投稿は3000件の「いいね」と2000件のコメントがついた。予想通りその多くはワクチン接種に反対し、議員を誹謗中傷するものだった。以下のコメントは典型的なものだ。

あるユーザーは投稿した。

Well that'll be the end of those little penguins then

それならコガタペンギンはもうおしまいだ。

別のユーザーは

When the human population wake up. They just move on to wildlife to keep the money flowing.

ワクチンを打つとどうなるか人間は気付いたんだ。だから金儲けを続けるために、打つ相手を野生動物に移している。

このような否定意見にマーク・アンドリューは驚かなかった。

ohhh my god, the cookers will be out in force

何てことだ。クッカーが大勢でやってくるぞ。

クッカーペディアはコロナ禍のときに盛んだったオーストラリアのウェブサイトだ。同サイトは「クッカーと呼ばれるオーストラリアの人々の活動」を記録していた。クッカーとはオーストラリアのスラングで、主流なものから些細なものまでさまざまな陰謀論を信じている人々のことを指す。オーストラリア国立辞書センターのマーク・グインは、グローバル・ボイスとのメールインタビューで、この言葉がオーストラリア特有の表現になった経緯を説明した。

We’ve drafted up an entry for the Australian National Dictionary, so at this stage we consider this sense to have originated here and to only be used here. Our earliest evidence so far is from 2021 in the context of the COVID pandemic where it was used as a derogatory term for people protesting the vaccine mandates and lockdowns. It has since grown to include people protesting a range of issues and as you say can be synonymous with ‘conspiracy theorist.’ It’s a relatively recent term so we’re still monitoring it but it has certainly found its way into popular discourse including parliamentary debate.

私たちはこの言葉をAustralian National Dictionaryの項目に加える準備をしています。現時点でこの言葉の意味はオーストラリアで生まれ、ここでだけ使われていると考えています。これまでに確認したところ、一番最初に使われたのは、2021年のコロナ禍で、ワクチン接種やロックダウンに反対する人々に対し、軽蔑的に使われました。それ以来何にでも反対する人々を大きくとらえた言葉になっています。あなたが言われるように「陰謀論者」と同義語として使われることもあります。 比較的新しい言葉なので私たちはまだ用例を追っていますが、議会での討論も含め、すでに一般的に使われる言葉になってきています。

風刺サイトBetoota Advocateは、鳥のワクチン接種について2つの記事を掲載した。一つ目のは明らかにクッカーに向けたものだ。

漫画家のパット・ハドソンはインスタで画像（深夜、どこかで…）をシェアした。

話にはまだ続きがある。南オーストラリア州知事ピーター・マリナウスカスは、1000羽を超すオオアジサシを含む3件の大量死がみられたあと、鳥インフルエンザの「深刻な拡大」を宣言した。

Malinauskas said the cause of the deaths was presumed to be H5 bird flu. State authorities were also investigating a suspected case in a little penguin found on Kangaroo Island, with the premier telling the state parliament the development was ‘of particular concern.’ Separately, the Tasmanian government said it was investigating 28 little penguin deaths on King Island with testing under way to determine whether the birds died of H5 bird flu.

マリナウスカス知事は鳥類の死亡の原因は、鳥インフルエンザと推定されると語った。

州当局はカンガルー島のコガタペンギンで感染の疑いのあるケースを調査中としている。州知事は州議会で、この事態について「特に懸念している」と述べた。

別の事例として、タスマニア州政府はキング島で死んだ28羽のコガタペンギンについて調査中で、これが鳥インフルエンザによるものか検査していると述べた。

もう一つの動きとして、政府は南オーストラリア州のアザラシから鳥インフルエンザウイルスを検出した。これはオーストラリアの哺乳類で鳥インフルエンザのウイルスが確認された初めてのケースとなる。

これまで1000羽のペンギンがワクチンを打っている。幸いなことに、飼育されている鳥にはまだ明らかな感染は認められていない。