この記事は、Global Voicesの2026年8月号スポットライトシリーズ「先住民の権利（Indigenous Rights）」の一編である。このシリーズは、先住民の生活や経験を洞察することで地域間のつながりを築き、先住民の経験を中心に据えて、指導者や活動家、地域住民などの話を共有しようというものだ。この取り組みへの寄付支援はこちらから。

シラヤ族は、7月30日の行政令により台湾の第17番目の原住民族として正式に認められた。また、2025年10月に制定された平浦原住民族群身分法（Plains Indigenous Peoples Status Act）施行後、平補族として最初に公認された平地に住む原住民族でもある。

他の台湾原住民部族同様にシラヤ族は母系制社会であり、オーストロネシア語族に属するシラヤの人々は新港（シンコウ）語という独特の言語を話していた。この言語はオランダの植民地時代（1624年～1662年）に宣教師たちによってローマ字表記で記録が残されている。

明王朝遺臣の鄭成功が築いた東寧王国（1662年～1683年）が清王朝に滅ぼされるはるか以前に、シラヤ族は台湾本島の西南平原地域に定住した。その時には本島の東南海岸へ強制移住させられた部族もあった。

この部族の人々は精霊を信仰し、人間と自然界の霊的な結びつきを崇拝する特異な儀式を行なっていた。しかし三世紀以上にわたる強制的同化政策の結果、その文化と言語はほぼ消滅してしまった。同化政策はまず清王朝時代に始まり、次に戦前の日本の統治下でも続き、その後中華民国（ROC）国民党（KMT）の軍事独裁体制の下で進められた。

シラヤ族が自分たちの言語と文化を再発見し復元し復興させるまで、これまで30年以上の年月がかかっている。次の動画で現存する稀少な母系社会の儀式の一つを見ることができる。

山地原住民族と平地原住民族

清朝の植民地支配（1684年～1895年）下で、台湾の原住民族は二つに分類された。山岳地帯に居住し清の行政に抵抗した「生」つまり「未開蛮族」（生番）と、平野に居住し税金を納め政府に服従した「熟」つまり「文明的な野蛮人」（熟番）だ。シラヤ族は後者に分類された。

清政府はシラヤ族に、母語を使わず、弁髪にして満州の支配者に服従し、中国語を学び、漢人の姓や儀式や文化を取り入れるよう強要した。

日本の植民地時代（1895年～1945年）には、日本の行政官が清政府に引き続きオーストロネシア系原住民族を大きく二つに分類した。まず平地原住民族（平埔族）は漢民族の入植者と同じように台湾原住民族とされた。次に固有の9部族を山地原住民族（高砂族）として構成した。この二つの民族は、日本が行政上の目的で砦と柵を築いた隘勇（あいゆう）線で隔離され、山岳地域は軍事支配下に置かれた。

中華民国の与党国民党は1949年の国共内戦で敗北し本土から台湾へ撤退した。その後同党は日本の植民地時代の分断統治を採用し、山地原住民族（山胞）と平埔族を区別した。しかし原住民族として登録されたのは山岳地域に住む山胞だけで、平埔族は普通の漢族扱いされた。

国民党の軍事独裁（1949年～1987年）時代には教育や様々な行政措置が行われ、公的な場で辱めを受けることもあり、平埔族は漢文化への同化を強要された。一方、山岳地域は「制限区域」に指定され、立ち入りには特別な許可が必要だった。こうして国民党だけが独占的に部族社会との繋がりを持ち続けた。そして公職への任命や事業許可を通じて有力者層との利害関係を確立し、地方選挙を不正に操作して一党独裁を維持したのだ。

1968年に国民党政府は台湾の原住民が古くから住む土地を原住民保留地として法的に登録し始めた。こうして土地の使用権が原住民族に与えられ、漢民族への土地売却が制限された。しかしこれには法律的な抜け穴があり、開発業者や企業、地方自治体によって土地が差押さえられる結果となった。1990年代初頭に台湾民主化が始まった後、原住民族はやっと自分たちの権利を求めて抗議できるようになったのだ。

民主化以降の原住民族の権利運動

民主化以降、原住民族の権利運動のうねりが押し寄せ、重要な政策変換が次々にもたらされた。例えば1994年に蔑称である「山胞」が「原住民族」に変更され、1995年に強制的な漢姓登録制度が廃止された。そして1996年には関連する諸問題を調整するために閣僚レベルの原住民族委員会が設置された。また1997年に原住民族の集団的権利が成文化され、1998年には原住民族の教育権がそれに続いた。

しかし、平埔族の子孫による原住民としての権利主張は据え置かれた。それは代々受け継がれてきた土地が開発の可能性がある平地にあるためだ。平埔族が異民族間結婚により漢民族に同化したという主張もあり、新たな原住民の流入で特権階級層が拡大する懸念もあった。それは、台湾原住民は議会での議席確保だけでなく、積極的格差是正措置によって社会的にも教育的にも恩恵を受けるからだ。

憲法裁判所の画期的判決により平埔原住民の権利がやっと認められたのは2022年のことだ。その後この権利は2025年の平地原住民族身分法で成文化された。シラヤ族は平埔族の中で初めて原住民の地位を主張し認められた。そこに至るまでに30年以上を要した。

他の平埔族同様に、シラヤ族の闘いは土地権から始まった。それは「原住民保留地」を定める制度の下で、先祖代々受け継いできた土地の登録資格の対象外だったからだ。のちにこの抗議はシラヤ族だけにおさまらず、平埔族の間で法的闘争や文化運動へと発展した。

シラヤ族の活動家の中でもタラヴァン家の尽力は際立ったもので、三世代にわたってシラヤの文化と言語の復興に献身してきた。第一世代である85歳のチェン・ヒオン・タラヴァンは1999年に台南ペポ・シラヤ文化協会（TPSCA）を設立し、口述歴史の記録と遺物収集を行い、シラヤ族の歴史的遺産を復元し文化の保存に努めた。彼の娘ウマ・タラヴァンとフィリピンのビサヤ族である夫のエドガー・マカピリが、『マタイの福音書』のシラヤ語逐語訳によってシラヤ語の流れを汲むシンカン語を復活させた。『マタイ福音書』は初期のオランダ人宣教師によって英語、オランダ語、そしてビサヤ語（シンカン語に似たオーストロネシア語）で逐語訳されている。夫婦は4,000語のシンカン語の語彙を掘り起こし、それを使って子供向けの本や童謡を書いた。第三世代のユーフォンとリチ・タラヴァンは、シラヤ文化の活性化と啓発に力を尽くしている。

シラヤ語を学ぶ子どもたちが歌う古くから伝わるシラヤの歌5曲。

タラヴァン家のひとりが、 @miss5langs の名でスレッズに投稿し、シラヤ原住民の法的地位を認める重要性を訴えた。

西拉雅正名，不是為了把任何人排除在外，也不是為了製造對立，而是希望那些曾經被歷史遮蔽的名字，終於能夠重新被看見。 也希望更多人能因為這次正名，願意去了解臺灣這片土地真正的歷史，理解平埔族群曾經走過的道路，理解語言與文化為什麼會消失，也理解這些族人並不是突然出現，而是一直都在。 即使現在的我生活在國外，我仍然會很驕傲地告訴身邊的人：我是來自臺灣，我是西拉雅族。這不是為了任何福利，也不是為了任何標籤，而是因為，這一直都是我的名字。

シラヤ族を原住民として認めることで誰かを排除したり分断を生もうとしたわけではありません。むしろ歴史の闇に葬られた名前にやっと再会できるようになったのです。 シラヤ族がアイデンティティを回復することで、より多くの人々が台湾の本当の歴史について知り、平埔族の人々の来し方を把握し、彼らの言語や文化が消滅した理由を理解して欲しいのです。そしてこれらの民族は突然現れたのではなく、ずっと昔からここにいたことにも気づいて欲しいのです。 私は現在海外に住んでいますが、皆さんに「私は台湾出身で、シラヤ族です」と胸を張って申し上げます。これで何か得をしようと思ったり肩書きが欲しいわけでもありません。ただこの名前でこれまで生きてきただけなんです。

シラヤに加えて、クバラン、ケタガラン、タオカス、パゼッヘ、パポラ、バブザ、ホアンヤ、マカタオの各部族が平埔族に分類されている。そして自分たちの原住民としての地位が公式に認定されるよう申請する取り組みを続けている。