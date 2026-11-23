この記事はグローバル・ボイスの2026年9月号スポットライトシリーズ「民主主義社会における抗議活動（Protest in Democracy）」の一編である。このシリーズでは、抗議行動の様々な形態、抗議行動の正当性を奪い抑圧するために政府が用いる戦術、そして抗議行動と民主主義の複雑な関係を探求する。この取り組みを支えるための寄付はこちらへ。

政府や支配階級が誕生して以来、権力者を嘲笑し変革を要求し不満を訴える音楽はいつの時代にも存在した。直接的な行動に訴えれば危険な目に遭いかねない反民主的な状況下では特に、音楽は強力な抵抗手段になり得る。音楽は人々に権力者を倒し心を一つにする方法を提供する。耳に残り覚えやすい曲は、どんな政治的演説やスローガンよりも素早く広がることができるのだ。

プロテスト音楽は比較的最近の現象だと大抵の人は考えている。20世紀を通じてずっと歌われ続けた人種差別や暴力反対の歌、1960年代の反戦歌、独立運動を歌ったプロテストソングなどがそうだ。しかし音楽で不満の声をあげてきた人間の長い歴史を振り返れば、それらはほんの最近の事例に過ぎない。

紀元前1世紀には、「バード」と呼ばれる吟遊詩人がガリア社会の尊敬に値する一員として、ローマ時代の文献に早くも描かれている。バードは詩や音楽や風刺を駆使して、賞賛やあざけりの歌や物語を人々に伝える人望厚く知識溢れる音楽家たちだった。彼らは君主や首長に対して、賛成であれ反対であれ、世論を動かすほどの大きな影響力を持っていた。そのため権力者の間に恐怖心が生じ、厳しい迫害の末、6世紀までにほぼ姿を消した。しかしこの伝統は残り、後の植民地時代でも抵抗活動の重要な方法として生き続けた。

奴隷制反対を歌う聖歌も、奴隷にされた人々が口伝えしてきたもので、現代音楽の時代からははるか昔の音楽による抵抗の形である。これらの歌やジャンルは離散民族全般にわたって非常に多様なものがある。例えば、トリニダード・トバゴやカリブ海のカイソ、米国南部の黒人霊歌、ブラジルのカポエイラなどはすべて、自由への希望を広める一方で、比喩的なメッセージ伝達や文化の保存、奴隷所有者への批判などの要素も持っていた。

プロテストソングの歴史を調査してきたアラン・フィンレイソン教授は、イースト・アングリア大学のインタビューでこう語った。

「何世紀にもわたって見られることがひとつあります。それは人々は君主、軍司令官、国会議員など権限を持つ者に対して文句を言うということです。人々は400年以上の間、支配者の身勝手、怠惰、一般大衆への無関心について歌い続けてきました」。

人々が権力者を歌で批判するというこの傾向は以前に劣らず今日でも強いものがある。SNSや配信サイトによってプロテスト音楽が世界中の新たな聴衆に届けられている。グローバル・ボイスの9月特集「民主主義における抗議活動（Protest in Democracy）」の一編のこの共同記事で、様々な国のプロテスト音楽の過去と現在の姿を共に訪ねてみよう。

民衆の声を伝えるキルギスの即興詩人たち

アイルランドの吟遊詩人たちの場合と同じように、政府による弾圧に関する議論が2026年9月のキルギスのオンライン空間を埋め尽くした。キルギスにはトクモ・アキンと呼ばれる即興詩人がいる。その中でも最も有名で多作なアール・トゥトクチェフが、北西部の都市タラスで同国の独立記念日を祝うコンサートから締め出されたと主張したことを受けてのことだ。

彼の話では、当初地方当局に招待されて祭りへの出演に同意したが、中央当局が直前に介入し出演者リストから外すと告げられたそうだ。タラス州知事は後に、トゥトクチェフがプログラムから除外されたのは、トクモ・アキンを含まないコンサートにしようという新方針のためであり検閲が理由ではないと釈明した。

民衆の怒りと支持を受けて、トゥトクチェフは人々に感謝し、「自分の名前が政府によって削除されることには慣れてきた」と語った。そして神が自分を「人々の心から」消すことがないように祈るだけだとも述べた。

キルギスでは人々は何千年もの間遊牧民として暮らし、口承文学が主要な文化だった。トゥトクチェフのようなトクモ・アキンはこの国の社会生活や政治活動では特別な存在であり、大衆は彼らのおかげで社会や政治を身近に感じることができる。トクモ・アキンは社会が危機に直面したり深い悲しみに沈んでいる時に活発に活動して、人々を結びつけ困難な日々を乗り越える力を与える歌をどんどんと生み出すのだ。

その好例が、2008年にエルミルベク・イマナリエフが著名なキルギス作家チンギス・アイトマートフの葬儀で歌った『もしチンギスが不滅なら』という別れの歌だ。人々はこの歌のおかげで、偉大な功績を残し誰からも愛されるキルギス作家を失った悲しみを乗り越えることができた。

何世紀にもわたり、トクモ・アキンは放浪しながら歌で人々を楽しませ、民衆の代弁者として支配者や政府に問題を提起し不正を非難してきた。

トゥトクチョフ自身もこの6年間に2回演奏機会があり、それが直近の事件につながった。彼は2020年の独立記念日に、首都ビシュケクで前大統領の面前で演奏し、アドリブで裁判所、税関、上層部官僚に蔓延する汚職について歌ったため、主催者に演奏を止めるよう何度も警告された。

その曲のYouTube動画はこちら。

2022年に政府がSNSでの発信を理由に活動家を投獄し始めた後、トゥトクチェフは政府が疑心暗鬼になり若者や高齢女性を拘束し始め、状況をさらに悪化させ国内の平和と団結を損なっていると歌った。逮捕された人々は、ウズベキスタンとの国境画定合意に含まれているケンピール・アバド貯水池の引き渡しへの反対意見を表明していた。

その曲のYouTube動画はこちら。

トゥトクチョフは名声と人気があるおかげで拘留を免れた可能性が高い。しかし彼ほど知名度のない仲間のトクモ・アキンの中には、2020年に権力を掌握し国を権威主義へと導いた現キルギス政権下で逆境に立たされるものもいた。ボトロ・ナザロフもその一人で、調査ジャーナリストのチームと協働し、汚職調査の結果をキルギス語で歌ったトクモ・アキンだ。

アタ・ジュルト党党首タシーエフに向けて歌われたナザロフの曲のYouTube動画。

2022年と2023年にナザロフは麻薬の売買と馬の窃盗という冤罪で拘留された。最終的に無罪となったが、身柄拘束は数ヶ月間に及んだ。彼が逮捕されたのは、ナザロフが歌った当時在任中の元治安長官カムチュベク・タシーエフの家族に関わる組織的汚職ルートに関する捜査が進む状況下だった。

このような歌詞による抗議で、トクモ・アキンは政府と国民との橋渡し役となり、人々の感情を芸術的かつ非暴力的な方向に導くことができるのだ。その支持度と人間国宝ともいえる地位によってある程度免責特権があり、本来なら簡単に却下されるような批判も政府関係者が受け入れるようになる。

オーストラリアのプロテストソング

オーストラリアには、流刑地の過去を持つ植民地時代までさかのぼる抗議と抵抗の歌の長い歴史がある。

アムネスティ・インターナショナル・オーストラリアは簡潔な要約をつけた社会変革の歌を10曲、Youtube配信している。その中には、ヨスー・インディの『トリーティ』や、ポール・ケリー&ケヴ・カーモディの『フロム・リトル・シングス・ビッグ・シングス・グロウ』、そしてミッドナイト・オイルの『ベッズ・アー・バーニング』など先住民の定番曲が含まれている。

ヘレン・レディによる1971年の女性解放運動賛歌『私は女（”I Am Woman”）』もここに選ばれている。このリストには挙げられていないが、エリック・ボーグルの第一次世界大戦を物語る『ザ・バンド・プレイング・ワルチング・マチルダ』や、レッド・ガムのベトナム戦争曲『オンリー・ナインティーン』なども抗議と抵抗の歌だ。多くのオーストラリア人はコールド・チゼルの『ケ・サン』もそのリストに加えるだろう。この曲はベトナム戦争で戦い故郷に帰還したオーストラリア人退役軍人を歌った平和賛歌だ。

ネパールの革命歌

全ての村から立ちあがれと言う意味の『ガウン・ガウン・バタ・ウタ』は、ネパールで政党活動が禁じられたパンチャーヤト体制（1961年ー1990年）下の民主化運動で歌われたプロテストソングだ。

シャム・タモットが作曲しラーメシュとラーヤンのデュオが歌うこの曲は、学生デモの定番曲として使われた。

ラーメシュ、ラーヤン、マンジュル、アリムの4人の若者たちはラルファというバンド名でネパールを巡業し、『ガウン・ガウン・バタ・ウタ』と『ガリバ・コ・チャメリ』を歌ってパンチャーヤト体制に抗議した。この二曲は社会的不平等と不正についての歌だった。

全国的な運動に火をつけたトーゴのラップ歌手

トーゴではラップ歌手のアームロン（チャラ・エソウェ・ナルシス）が2025年の抗議運動の顔の一人となった。彼は特にTikTokなどのSNSで活動し、トーゴ大統領ファウレ・グナシンベ政権を鋭く批判していた。

5月26日、彼は6月6日の大統領誕生日を「祝おう」と皮肉を込めて人々に呼びかけた。同日、彼はロメにある自宅で逮捕された。6月5日、彼はビデオに再び姿を見せ、大統領に謝罪し精神病院に入院したと語ったが、彼の家族と野党はその説明を認めなかった。

彼の逮捕が一因で2025年6月5日から6日にかけての抗議活動が起こり、6月26日から28日にかけて弾圧や暴力がさらなるデモを引き起こし、市民団体によれば少なくとも7名の死者を出す結果となった。

アームロンは6月21日に釈放されたが、9月19日に再逮捕され司法の監督下に置かれ、パスポートは没収された。これはアームロンだけの個人的な事例ではない。この逮捕からわかるのは、ラップ音楽とパフォーマンスは、昔から半専制的な状況下で一種の抵抗手段の役割を果たしていることだ。

ミシャの人生と歌

グローバル・ボイスのビデオポッドキャストの一部として、現在スペイン亡命を求めているロシア人活動家ミシャへのインタビューを収録した。トランスジェンダー、詩人、ミュージシャンのミシャは、多くのプロテストソングを録音しアルバム『エブリバディ・イズ・フリー』も発表している。彼は性的マイノリティのロシア人平和活動家として経験したトラウマを、音楽のおかげで克服できていると語る。

彼の歌の一つ『ファック・ザ・ウォー』は、現実にはならなかった幻影に対するオマージュだ。女性デュオのタトゥーは、ステージでトランスジェンダーのクィアとして振る舞うようプロデューサーに指示され、しばらくの間ロシアの（当時は世界的にも）LGBTQ+コミュニティの希望の象徴となった。ロシアが2022年2月にウクライナへの本格的な侵攻を開始してからは、タトゥーは政治的に180度方向転換をした。デュオはLGBTQ+支持の象徴からプーチン政権とウクライナとの戦争を支持する同性愛嫌悪的なグループへと変わってしまった。

シングル『ファック・ザ・ウォー』へのリンクはこちら。

ある意味で、デュオの方向転換はロシアの2000年代初頭からのやり方と同じである。当時からロシアは性的マイノリティをはじめとして「クール」つまり流行だと思われるあらゆる「西洋」文化を受け入れてきたが、反対意見は全て否定し押さえつけてきた。自分たちこそが「伝統的」なロシア的価値の灯台だと宣言し、LGBTQ+の人々を排除し拒絶してきたのだ。

インタビュー全文はこちらから：

黒のサリーから無音のスタジオへーパキスタンのプロテスト音楽

ライ・M・アズラン

パキスタンのプロテスト音楽はどんな権力者でも容赦しない。

パキスタンのポップカルチャーの歴史を見ると、パキスタンの人々はアユーブ・カーン将軍の政権下で、アーティストが拒否すればどうなるかを早い段階で学んだことがわかる。1965年に女優でダンサーのニーロは、西パキスタン総督に召喚され訪問中のイラン皇帝パフラヴィー2世の前でのパフォーマンスを命じられたが、それを拒否し総督官邸へ強制連行された。詳細については諸説あるが、総督には従わず衰弱死か自死を選ぼうとしたようだ。

左翼詩人ハビブ・ジャリブはこの出来事を間を置かずに詩にした。「鎖につながれたままでも踊ることはできる」という一節は、抗議行動のキャッチフレーズとなった。ニーロの夫で映画監督リアズ・シャヒドが1969年の映画『ザルカ』に彼女を起用した時、ジャリブの詩に曲が付けられほぼ変更なしで脚本に折り込まれた。こうして一人の拒否行動から、ある世代のパキスタン人ならいまだに誰でも口ずさめる歌が生まれたのだ。YouTubeでこの歌『ラクス・ザンジーア・ペハン・カル・ビー・キヤ・ジャータ・ハイ』のフルバージョンが聴ける。

その二十年後、はるかに非情な独裁者の下でパキスタンで最も象徴的な音楽による叛逆が起こった。1986年2月13日、クラシック歌手イクバル・バノは、ジア・ウル・ハック将軍が非イスラム的として禁止した黒いサリーを着て州都ラホールの舞台に上がった。そしてファイズ・アフメド・ファイズの発表禁止詩『ハム・デゲンジ』を5万人の前で歌った。政府は音響システムを切断したが、その歌は海賊版カセットテープによって広まることになった。

しかし弾圧は軍事政権の下だけで終わらなかった。1996年には選挙で選ばれた政府の下で、国営テレビがジュヌーンの『エテサーブ』を放送禁止にした。この曲は人々の間で広くベナジル・ブット政権への攻撃だと解釈されたのだ。

2007年から2009年にかけての弁護士運動の期間中、バンドのラアルはファイズとジャリブの詩に曲をつけ、それはこの運動のBGMとなった。多くの若者にとってこの曲は伝説的な詩人たちを知る入り口となった。

2011年までにプロテスト音楽は発表の場をYouTubeに移していた。ベイガイラト・ブリゲートの『アール・アンディ』は政治家や将軍を実名で揶揄した曲で、ネットで拡散したために政府はすぐに掲載サイトをブロックした。

これだけではない。より静かに迫る危険性について語るべきだ。つまり、音楽家は政府よりむしろ武装勢力によって口を封じられている。カイバル・パクトゥンクワではタリバンが2000年代に勢力を広げ、2008年から2017年の間に少なくとも13人のパシュトー語アーティストが殺害された。2016年には有名なイスラム神秘主義に関係した宗教歌謡（スーフィー・カッワーリー）歌手のアムジャド・サブリがカラチで射殺された。パキスタンのタリバンは犯行声明を出し、冒涜の疑いを理由にしている。

今日では新たな政治プロテスト音楽は滅多に聴けなくなったが、それは不平不満がなくなったからではない。曲を力で取り締まる者が増えるに従い、聴かれることの危険度も高まっているからだ。