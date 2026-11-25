注目記事：
コクと香りだけではない、世界のお茶の話
国際お茶の日を記念して、グローバルボイスではお茶の歴史と、世界各地のお茶の楽しみ方を特集する。
イスラエル・ガザ戦争
2023年10月7日のハマスの急襲に対し、イスラエルはガザを完全封鎖した。激しい空爆下、ガザの住民コミュニティーも、多世代からなるガザの家庭は壊滅に追い込まれている。グローバル・ボイスはパートナーとの協力のもと、現地の状況をガザの人々の視点から解説する。
ロシアのウクライナ侵攻
冷戦後の国際秩序に挑戦するようなロシアの強硬なウクライナ侵攻に東ヨーロッパは震え上り、世界は不安定な新しい時代への突入を自覚した。
他の特集ページも見る »
最近の記事：
ロシアの朝鮮人の困難な歩みを振り返る
支配者が替わっても、困難は変わらない
2026/10/26
太平洋で緊張が高まるなか、日本の若者が平和運動の新しいかたちを模索
Young activists are reshaping protest into something accessible, individual, and nonhierarchical
2026/10/23
2026年8月27日、ネパール土石流災害翌日の記者の記録
現場に立ち、報道写真家は、写真の無力さにさいなまれた
2026/10/15
沖縄の米軍基地が阻む、琉球先住民族の認知と権利の訴え
1世紀以上に及ぶ強制同化政策が、琉球の先住民族運動の足かせとなってきた
2026/10/09
時空を超えてジェンダー多様性を巡る旅へ
人間の歴史が語る紛れもない真実を探る
2026/10/03
シリアの「連帯の畑」で在来種子の再生を目指す
ダマスカス周辺の地域農園で、内戦で失われたシリアの農業の営みが静かに復活しつつある
原文 lahlah
2026/09/28
親との対話のために中国の娘たちが作り上げた架空の子育て専門家
家族の中でだれの意見が聞き入れられる？
原文 Lina Ma
2026/09/25
海のわすれもの展。オーストラリアの先住民が、海洋ゴミから作る美術作品
幽霊漁具の回収、再活用を通して、先住民の文化と社会を守っていく
2026/09/22
戦争しか知らない子どもたち
子どもが空を怖がり出した時、大切なものはすでに失われている
2026/09/15
インドの野生動物を守る女性警備隊
5000人以上の女性隊員が森林で活動している
2026/08/03
第五回オンライン翻訳ワークショップ（締切済）
日本語グローバルボイスの翻訳ボランティアを体験できるオンライン英日翻訳ワークショップを２０２６年９月１２日、土曜日に開催します。
日本語GVのトライアルへ応募予定の方はぜひご参加ください。詳細はこちらをご覧ください。
翻訳ボランティア
GV Lingua日本語サイトはボランティアで支えられています。翻訳ボランティアについて知りたい方、参加したい方はこちらをご覧ください。
ライター募集中
日本で起きていること、話していることを世界に伝える記事を書きませんか？グローバル・ボイスのライター募集はこちらから。
グローバル・ボイス紹介動画
ウェブは世界をつなげていますが、自分に似た人の話しか多くの人は耳にしません。ブロガー兼テクノロジストのイーサン・ザッカーマン氏が、Twitterでの世界を広げ、読めない言語でニュースを読むなど、世界中で話題を共有する方法を教えます。(2010年7月にTEDにて講演)